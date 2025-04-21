Юрист напомнил об обязанности ряда россиян отчитаться о доходах до 30 апреля

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Некоторые граждане РФ, получившие в 2024 году доходы, обязаны подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации до 30 апреля. Об этом заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил агентству «Прайм».
Речи идет о доходах, которые люди получили от продажи имущества, подарков, выигрышей или услуг по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), к этой категории также относятся доходы из зарубежных источников.
Отдельные лица должны заплатить налог на основании уведомления от ФНС — например, при получении выигрышей в азартных играх, процентов по вкладам или доходов, облагаемых по прогрессивной ставке НДФЛ, если работодатель не удержал налог. Подать декларацию можно через онлайн-сервисы ФНС, программу «Декларация 2024» или лично в бумажном виде.
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«Отчет о доходах (также) обязаны предоставлять адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и прочие лица, занимающиеся частной практикой», — передает агентство.
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Отдельные лица должны заплатить налог на основании уведомления от ФНС — например, при получении выигрышей в азартных играх, процентов по вкладам или доходов, облагаемых по прогрессивной ставке НДФЛ, если работодатель не удержал налог. Подать декларацию можно через онлайн-сервисы ФНС, программу «Декларация 2024» или лично в бумажном виде.
«На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2024 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2025 года — не распространяется», — пояснил Соловьев.Уплатить налог необходимо не позднее 15 июля 2025 года.
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Мария Моисеева