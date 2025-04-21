Филипп Киркоров и Люся Чеботина вместе спели на шоу «Авторадио» в Кремле

Филипп Киркоров и Люся Чеботина (Фото: кадр из шоу «Авторадио» на Youtube-канале «Праздники»)
Филипп Киркоров и Люся Чеботина зажгли дуэтом на шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремле, исполнив песню «Королева». Их выступление стало одним из ярких моментов вечера, посвященного 32-летию радиостанции.
Концерт привлек гостей со всей страны — от Петербурга до Дальнего Востока, многие приехали за тысячи километров.
Люся Чеботина поделилась, что в дуэте с Киркоровым от эмоций на мгновение даже забыла слова песни. Зрителей также покорили пары Леонида Агутина с Владимиром Пресняковым, Валерии со Стасом Пьехой, Димы Билана с Zivert и Ани Лорак с МОТом.
Шоу в Кремлевском дворце впечатлило не только музыкой, но и зрелищными танцами, спецэффектами и видеографикой, переносившей зал то на трассу, то в космос. Во время песни «Сигма бой» на сцене появились BMX-райдеры, усилив wow-эффект, передает «7дней.ru».
Денис Клявер сравнил вечер с уютным квартирником на 6000 человек, отметив семейную атмосферу «Авторадио». Скоро шоу увидят миллионы: НТВ покажет телеверсию в майские праздники.
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Люся Чеботина поделилась, что в дуэте с Киркоровым от эмоций на мгновение даже забыла слова песни. Зрителей также покорили пары Леонида Агутина с Владимиром Пресняковым, Валерии со Стасом Пьехой, Димы Билана с Zivert и Ани Лорак с МОТом.
Люся Чеботина (Фото: кадр из шоу «Авторадио» на Youtube-канале «Праздники»)
Шоу в Кремлевском дворце впечатлило не только музыкой, но и зрелищными танцами, спецэффектами и видеографикой, переносившей зал то на трассу, то в космос. Во время песни «Сигма бой» на сцене появились BMX-райдеры, усилив wow-эффект, передает «7дней.ru».
Фото: кадр из шоу «Авторадио» на Youtube-канале «Праздники»
Денис Клявер сравнил вечер с уютным квартирником на 6000 человек, отметив семейную атмосферу «Авторадио». Скоро шоу увидят миллионы: НТВ покажет телеверсию в майские праздники.
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Мария Моисеева