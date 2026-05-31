Минздрав России исключил врачей-сексологов из перечня медицинских должностей
Министерство здравоохранения России утвердило обновленную номенклатуру медицинских и фармацевтических должностей, согласно которой с 1 сентября 2026 года из перечня специальностей будет исключена должность врача-сексолога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Предполагается, что функции сексологов будут распределены между специалистами других, более широких направлений медицинской деятельности.
Одновременно в номенклатуре появятся новые специальности — врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.
Кроме того, с 1 сентября 2026 года прекратится прием на ряд других должностей, в том числе врача-диабетолога, врача-лаборанта, зубного врача, городского врача-педиатра, участкового психиатра-нарколога, подросткового психиатра и фельдшера-нарколога.
Еще одна волна изменений вступит в силу с 1 сентября 2028 года. С этого момента медицинские организации не смогут принимать на работу врачей-бактериологов, врачей-вирусологов и врачей-паразитологов.
При этом специалисты, которые уже занимают указанные должности, смогут продолжить работу после вступления новых правил в силу. Изменения затронут только порядок приема новых сотрудников на соответствующие позиции.
