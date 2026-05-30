Врач раскрыла главного предвестника инсульта
Инсульт редко приходит внезапно. Об этом сообщила невролог «Скандинавского Центра Здоровья» Татьяна Хребтова в беседе с «Лентой.ру».
Хребтова указала, что основным предвестником инсульта является транзиторная ишемическая атака (ТИА), также известная как микроинсульт. ТИА представляет собой временное нарушение кровоснабжения в определенной области мозга, вызванное закупоркой или спазмом сосуда из-за мелкого тромба. Это приводит к тому, что кровь перестает поступать к клеткам, и появляются симптомы, схожие с инсультом, объяснила специалист.
Врач подчеркнула, что опасность ТИА заключается в том, что через несколько минут или часов организм сам растворяет тромб, и кровоток восстанавливается. Симптомы исчезают, и человеку кажется, что проблема решилась сама собой, поэтому он не обращается к врачу. Однако, как отметила Хребтова, каждый пятый пациент после микроинсульта сталкивается с полноценным инсультом в течение следующих 90 дней, особенно в первые 48 часов.
Невролог указала, что риск развития ТИА и последующего инсульта выше у людей с гипертонией, мерцательной аритмией, сахарным диабетом, высоким уровнем холестерина и ожирением. Курение, малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя и хронический стресс значительно увеличивают вероятность этих заболеваний, добавила доктор.
Читайте также: