Минздрав в 2026 году расширит перечень справок, которые можно получить онлайн
Заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков сообщил, что в 2026 году во всех регионах России планируют расширить перечень медицинских документов, доступных онлайн без посещения врача. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас сервис заказа меддокументов и справок в тестовом режиме работает в Республике Чувашия и Тюменской области. По словам Ванькова, Минздрав намерен уже в этом году распространить эту практику на все субъекты РФ.
Через сервис можно получить сертификат о профилактических прививках, справку о временной нетрудоспособности, справку об отсутствии контакта с инфекционными больными и медзаключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятий физической культурой.
Замминистра уточнил, что запрос гражданин сможет подать через «Госуслуги». Для этого нужно пройти диспансеризацию или иметь необходимые сведения в медицинской карте, чтобы система выдала нужный документ.
