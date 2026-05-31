Диабетиков предупредили об опасности жары
Жаркая погода может представлять серьезную опасность для людей, страдающих сахарным диабетом. Об этом сообщила ТАСС врач-терапевт Воронежской городской клинической поликлиники № 7 Диана Герюгова.
По словам специалиста, в условиях высоких температур у диабетиков возрастает риск обезвоживания, что может привести к повышению уровня сахара в крови. Кроме того, жара нарушает процессы терморегуляции организма, а инсулин при неправильном хранении способен потерять свои свойства всего за несколько часов.
Врач также отметила, что особенно тяжело жару переносят люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У гипертоников артериальное давление может резко снизиться из-за расширения сосудов или, наоборот, повыситься до критических значений. В жаркую погоду также учащаются приступы стенокардии.
Среди других возможных последствий высоких температур Герюгова назвала обострение мочекаменной болезни, ухудшение течения кожных заболеваний из-за активного потоотделения, а также прогрессирование варикозного расширения вен.
Специалисты рекомендуют людям с хроническими заболеваниями в жаркие дни соблюдать питьевой режим, избегать длительного пребывания на солнце и внимательно следить за своим самочувствием.
Читайте также: