Минздрав России планирует ввести врачебную комиссию для часто болеющих россиян
Минздрав России собирается ввести новые правила оформления больничных листов. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что пациентов, которые за полгода взяли четыре и более больничных, будут направлять на рассмотрение врачебной комиссии.
Это необходимо для повышения качества медицинской помощи. Главной целью комиссии будет выявление причин частых заболеваний, оценка трудоспособности пациента и подбор необходимого комплексного лечения.
Изменения не коснутся граждан, ухаживающих за больными детьми и родственниками, проходящих реабилитацию и страдающих социально значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, онкология и диабет. По оценке Соцфонда России, нововведения затронут около 1% всех оформленных больничных листов.
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