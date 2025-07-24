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Минздрав России планирует ввести врачебную комиссию для часто болеющих россиян

Фото: медиасток.рф

Минздрав России собирается ввести новые правила оформления больничных листов. Об этом пишет РБК.



Отмечается, что пациентов, которые за полгода взяли четыре и более больничных, будут направлять на рассмотрение врачебной комиссии.

Это необходимо для повышения качества медицинской помощи. Главной целью комиссии будет выявление причин частых заболеваний, оценка трудоспособности пациента и подбор необходимого комплексного лечения.

Изменения не коснутся граждан, ухаживающих за больными детьми и родственниками, проходящих реабилитацию и страдающих социально значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, онкология и диабет. По оценке Соцфонда России, нововведения затронут около 1% всех оформленных больничных листов.

Анастасия Чинкова

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