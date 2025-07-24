Семейный врач из Подмосковья победил во Всероссийском конкурсе медиков

24 июля 2025, 08:59

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врач семейной медицины из Шугаровской амбулатории Ступинского городского округа Иван Рыбин стал победителем Всероссийского конкурса, организованного Минздравом России, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Состязание проходило в три этапа: сначала на уровне медорганизаций, затем — в регионе, и завершилось федеральным отбором.



Рыбин работает в сельской местности и оказывает медицинскую помощь более чем 2400 жителям. Он окончил Ярославский медицинский институт по специальности «лечебное дело» в 2010 году. Уже в ординатуре, обучаясь на кафедре общей практики семейной медицины, начал преподавать курсантам. С 2012 года трудится в Шугаровской амбулатории, совмещая основную работу с дежурствами терапевта в стационаре. В 2015 году прошёл дополнительную подготовку по ультразвуковой диагностике.



Фото: Министерство здравоохранения Московской области

По словам врача, в педиатрической практике часто встречаются ЛОР-заболевания, и здесь навыки семейного врача особенно важны. Возможность проводить УЗИ помогает ускорить постановку диагноза.



«Сельская местность обуславливает трудную доступность дополнительных услуг, поэтому использую физиотерапевтическое лечение приборами, разрешенными для домашнего использования. Я участвовал в конкурсе «Лучший врач», чтобы популяризировать семейную медицину. Считаю, что эта специальность является оптимальной формой амбулаторного приема в России», — отметил Рыбин.