Семейный врач из Подмосковья победил во Всероссийском конкурсе медиков
Врач семейной медицины из Шугаровской амбулатории Ступинского городского округа Иван Рыбин стал победителем Всероссийского конкурса, организованного Минздравом России, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Состязание проходило в три этапа: сначала на уровне медорганизаций, затем — в регионе, и завершилось федеральным отбором.
Рыбин работает в сельской местности и оказывает медицинскую помощь более чем 2400 жителям. Он окончил Ярославский медицинский институт по специальности «лечебное дело» в 2010 году. Уже в ординатуре, обучаясь на кафедре общей практики семейной медицины, начал преподавать курсантам. С 2012 года трудится в Шугаровской амбулатории, совмещая основную работу с дежурствами терапевта в стационаре. В 2015 году прошёл дополнительную подготовку по ультразвуковой диагностике.
По словам врача, в педиатрической практике часто встречаются ЛОР-заболевания, и здесь навыки семейного врача особенно важны. Возможность проводить УЗИ помогает ускорить постановку диагноза.
«Сельская местность обуславливает трудную доступность дополнительных услуг, поэтому использую физиотерапевтическое лечение приборами, разрешенными для домашнего использования. Я участвовал в конкурсе «Лучший врач», чтобы популяризировать семейную медицину. Считаю, что эта специальность является оптимальной формой амбулаторного приема в России», — отметил Рыбин.Он убеждён, что классическая модель семейной медицины должна внедряться не только в сельских районах, но и в городах — для повышения доступности и качества первичной медпомощи.