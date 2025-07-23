В подмосковные больницы в этом году поставят 350 мониторов пациента
В этом году медицинские организации Московской области получат 350 единиц оборудования, позволяющего врачам отслеживать состояние больных – мониторы пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Такие мониторы нужны для отслеживания основных показателей жизнедеятельности пациентов, в том числе находящихся в крайне тяжёлом состоянии.
«Врачи наблюдают за пульсом, артериальным давлением, температурой, концентрацией кислорода в крови и другими важными показателями. В этом году мы закупили для больниц 351 единицу мониторов пациента на 225 млн рублей, из них уже поставили в медорганизации 115», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Оборудование поступит в 22 больницы региона, в том числе Видновскую, Долгопрудненскую, Коломенскую, Луховицкую, Одинцовскую и другие.
Как отметили в министерстве, медтехника закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.