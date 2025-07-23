В подмосковные больницы в этом году поставят 350 мониторов пациента

23 июля 2025, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В этом году медицинские организации Московской области получат 350 единиц оборудования, позволяющего врачам отслеживать состояние больных – мониторы пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Такие мониторы нужны для отслеживания основных показателей жизнедеятельности пациентов, в том числе находящихся в крайне тяжёлом состоянии.

«Врачи наблюдают за пульсом, артериальным давлением, температурой, концентрацией кислорода в крови и другими важными показателями. В этом году мы закупили для больниц 351 единицу мониторов пациента на 225 млн рублей, из них уже поставили в медорганизации 115», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.