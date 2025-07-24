В Подмосковье снизилась заболеваемость алкоголизмом

24 июля 2025, 13:51

оригинал Фото: istockphoto.com/cagkansayin

Заболеваемость алкоголизмом в Московской области снизилась на 6,9%. Так, если в июне 2024 года доля жителей Подмосковья с алкогольной зависимостью составляла 723,1 на 100 тыс. населения, то в июне 2025 года — 673,3 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин отметил, что в регионе ведётся комплексная работа по борьбе с алкоголизмом, которая охватывает как взрослых, так и подростков.





«Сотрудники областного наркодиспансера проводят беседы и лекции, встречи и круглые столы с профильными специалистами», — сказал Виталий Холдин.