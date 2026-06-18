Минздрав России рассказал о медицинских каналах в «Максе»
Тематические медицинские каналы в «Максе» запустили в России. Они направлены на повышение медицинской и правовой грамотности граждан.
В рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации запущены информационные каналы, в которых участвуют эксперты государственных медицинских организаций и представители врачебного сообщества. Среди них — каналы «Детское здоровье», «Женское здоровье», «Мужское здоровье», «Здоровое долголетие», «Онколог-онлайн» и другие.
За первые три месяца работы каналы опубликовали 2,5 тысячи медицинских постов, а в чатах эксперты предоставили более 3 тысяч ответов на вопросы пациентов. В команде проекта работает 113 специалистов.
С понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 жители могут бесплатно задавать вопросы практикующим врачам различных профилей.
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