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Загруженность дорог в Подмосковье утром 18 июня составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Основные заторы наблюдаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.

«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше 1,1 млн машин. Это на девять с половиной процентов больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Лев Каштанов

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