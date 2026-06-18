Загруженность дорог в Подмосковье утром 18 июня составила четыре балла

18 июня 2026, 10:10

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Основные заторы наблюдаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.