Подмосковная горячая линия ЦУР «Бизнес» приняла более 21 тысячи звонков
Около 21,2 тыс. обращений поступило на горячую линию ЦУР «Бизнес» Московской области с начала её работы в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
Предприниматели через горячую линию получают ответы на актуальные вопросы и консультации. Это один из трёх самых популярных каналов связи в этой сфере.
«Сегодня обращения предпринимателей идут через девять каналов связи. Наиболее популярными среди них является звонок на «горячую линию», а также обращение через Инвестпортал Подмосковья и запрос к бизнес-омбудсмену», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций и инноваций Екатерина Зиновьева.Горячая линия ЦУР «Бизнес» работает по короткому номеру 0150. Приём запросов ведётся также через электронную почту 0150@mosreg.ru.