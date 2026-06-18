Подмосковная горячая линия ЦУР «Бизнес» приняла более 21 тысячи звонков

18 июня 2026, 10:52

оригинал Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Около 21,2 тыс. обращений поступило на горячую линию ЦУР «Бизнес» Московской области с начала её работы в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.





Предприниматели через горячую линию получают ответы на актуальные вопросы и консультации. Это один из трёх самых популярных каналов связи в этой сфере.





«Сегодня обращения предпринимателей идут через девять каналов связи. Наиболее популярными среди них является звонок на «горячую линию», а также обращение через Инвестпортал Подмосковья и запрос к бизнес-омбудсмену», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций и инноваций Екатерина Зиновьева.