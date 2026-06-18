В Озёрах поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья

18 июня 2026, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Шестиэтажный дом на семь подъездов с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, построенный в городе Озёры округа Коломна, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь собственники смогут оформить права на свою недвижимость, зарегистрироваться там, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.





«Адрес новостройки: Озёры, Коммунистическая площадь, дом №4А. Кадастровый номер: 50:36:0010314:905», — говорится в сообщении.