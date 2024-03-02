Минздрав: Россия достигла исторического максимума продолжительности жизни

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Первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что Россия достигла исторического максимума продолжительности жизни, передают его слова «Аргументы и факты».
Он обратил внимание на то, что основной причиной смертности на сегодняшний день являются болезни системы кровообращения.
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