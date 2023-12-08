Врач Кореневич: Продолжительность жизни зависит от мыслей

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Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что продолжительность жизни зависит, в том числе, от мыслей и жизненных установок.
В этой связи она рекомендовала не думать о вещах, которые невозможно изменить.
Как передают «Вести Подмосковья», в своей статье на Яндекс.Дзене специалист отметила, что болезни также могут является следствием негативных. В частности, это касается неправильного питания и лишнего веса. Поэтому врач посоветовала при возникающих проблемах со здоровьем, кроме всего прочего, обратить внимание на собственные мысли и установки, а также попытаться сместить их фокус с негатива на позитив.
Ранее врачи рекомендовали запивать таблетки исключительно водой. Как передаёт utro.ru, только вода, в отличие от других напитков, способна не вступать в химические реакции с препаратами.
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Как передают «Вести Подмосковья», в своей статье на Яндекс.Дзене специалист отметила, что болезни также могут является следствием негативных. В частности, это касается неправильного питания и лишнего веса. Поэтому врач посоветовала при возникающих проблемах со здоровьем, кроме всего прочего, обратить внимание на собственные мысли и установки, а также попытаться сместить их фокус с негатива на позитив.
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Мелисса Тимофеева