Роспотребнадзор проверяет данные после жалоб россиян на неизвестный вирус в Турции

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Специалисты Роспотребнадзора заинтересовались массовыми жалобами граждан России из турецкого Белека на неизвестный вирус. Ведомство запросило информацию у Минздрава Турции.
«Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — сообщает Телеграм-канал «Ваш Роспотребнадзор».
Напоминаем, что ранее десятки взрослых и детей заразились неизвестным вирусом после отдыха в городе Белек в Турции. Люди жаловались на самые разные симптомы: тошнота, рвота, температура выше 39 градусов, потеря аппетита, болезненные ощущения в костях, сыпь на ногах и руках. Предположительно, инкубационный период вируса составляет от 4 до 14 дней.
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