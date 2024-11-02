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Роспотребнадзор проверяет данные после жалоб россиян на неизвестный вирус в Турции

Фото: iStock/ kieferpix

Фото: iStock/ kieferpix

Специалисты Роспотребнадзора заинтересовались массовыми жалобами граждан России из турецкого Белека на неизвестный вирус. Ведомство запросило информацию у Минздрава Турции.


«Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — сообщает Телеграм-канал «Ваш Роспотребнадзор».

Напоминаем, что ранее десятки взрослых и детей заразились неизвестным вирусом после отдыха в городе Белек в Турции. Люди жаловались на самые разные симптомы: тошнота, рвота, температура выше 39 градусов, потеря аппетита, болезненные ощущения в костях, сыпь на ногах и руках. Предположительно, инкубационный период вируса составляет от 4 до 14 дней.

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Физик Кучеров назвал сроки апокалипсиса
Физик Кучеров спрогнозировал конец света через 5-7 млрд лет
02 ноября 2024, 20:42

Фото: iStock/Ekaterina_Simonova

Инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения физик Роман Кучеров заявил, что конец света может произойти на нашей планете через 5-7 млрд лет.
По его словам, причиной гибели Земли может стать Солнце, которое может исчерпать запасы водорода в ядре и начнёт превращаться в красного гиганта.

«Даже если Земля не будет уничтожена, такая близость Солнца раскалит поверхность Земли настолько, что все океаны испарятся, а атмосферу сдует солнечным ветром. Поэтому жизнь погибнет на планете гораздо раньше, чем она будет поглощена Солнцем. Хотя Земля не переживёт следующий этап эволюции Солнца, случится это через 5-7 млрд лет», — отметил в беседе с NEWS.ru Кучеров.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев говорил, что к Земле после вспышек на Солнце приближается крупное облако плазмы.

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#солнце
#жизнь
#физика
#наука
#космос
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Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян в Анталье
02 ноября 2024, 20:31

Фото: iStock/naumoid

Минздрав Турции опроверг сведения СМИ и Telegram-каналов о якобы массовых заражениях вирусной инфекций у российских туристов в Анталье. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в курортном городе Белек зафиксирована вспышка заболеваемости неизвестным «мощным вирусом». По его сведениям, часть российских туристов якобы заболевает после возвращения домой, а часть вирус настигает в отеле или самолёте.

При этом в Минздраве Турции отметили, что жалоб россиян на неизвестный вирус с Белеке не поступило. Муниципалитет провинции Анталья свяжется с отелями для выяснения ситуации. Однако негативной ситуации, о которой так активно сейчас говорят, нет.

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#турция
#россия
#туристы
#заболевания
#вирус
#данные
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На «Госуслугах» запустили сервис для переезда в другой регион России
02 ноября 2024, 19:55

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

На портале «Госуслуг» запустили сервис «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион России. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
С помощью этого сервиса россияне, которые меняют постоянное место жительства, могут получить все необходимые госуслуги в одном месте комплексно. В частности, с помощью программы «Жизненная ситуация» можно подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике по месту жительства, записать детей в школу и детский сад, переоформить пенсии и соцвыплаты и встать на учёт в военкомате.

Ожидается, что в предстоящем году благодаря сервису удастся сократить с 20 до 10 дней сроки оформления необходимых при переезде документов. Так, количество необходимых справок удастся сократить в три раза – с 15 до 5, а число очных визитов в различные ведомства – с восьми до четырёх.

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#россияне
#заявление
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Историк Малышева объяснила значение праздника 4 ноября
02 ноября 2024, 19:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева заявила, что 4 ноября является не обычным праздником, а знаменательной датой для России и её народа, которая показывает стойкость и мужество страны и людей перед любыми трудностями.
«Это не просто историческая дата. Этот праздник является символом, объединяющим все исторические примеры того, как в самые критические моменты для России её народ вставал и единым фронтом давал отпор врагу. Сейчас снова наступило время испытаний. И наше общество показало, что помнит завет предков и готово противостоять новым вызовам», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» Малышева.

Она добавила, что работа Центра как раз направлена на то, чтобы защитить исторические факты от искажений. По словам специалиста, у граждан нашей страны сегодня как никогда есть запрос на историческую истину и справедливость.

А завтра, 3 ноября, будет отмечаться Илларионов день. Как пишет Общественная Служба Новостей, в эту дату в старину не рекомендовалось жениться, путешествовать, поднимать чужие вещи или деньги с земли, ссорится, а также громко смеяться и распевать песни.

Ранее председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Иеромонах Макарий (Маркиш) высказал мнение о целесообразности отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина, назвав это «хорошей идеей».

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#праздник
#общество
#рпц
#память
#россия
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Шеф-повар Крюков раскрыл наценку за доставку еды из ресторана
Шеф-повар Крюков: Цена за доставку из ресторана увеличивает чек на 20-30%
02 ноября 2024, 18:51

Фото: iStock/Dariia Havriusieva

Шеф-повар член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков заявил, что доставка еды из ресторана обычно увеличивает чек в среднем на 20-30%.
«В среднем агрегатор с заведения берет 35% от стоимости счета. Многие сейчас уже дома не готовят, поэтому стараются заказывать в кафе. Про столовые ничего не скажу. Но опять же если сходить в сам ресторан, цена одна, если заказываешь у агрегатора, то ресторан цены на меню повышает, чтобы им было выгоднее снизить издержки на агрегатора», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru пояснение Крюкова.

А член ОП РФ, российский фермер, генеральный директор АО «Истринская сыроварня», председатель Союза сыроваров России Олег Сирота рассказал о развитии агропромышленного комплекса России несмотря на санкционный режим. При этом, по его словам, малый бизнес всё же сталкивается с проблемами.

«Во-первых, это политика Центробанка России. Второе, что сильно сдерживает, — у нас законы и механизмы работы государственных органов сшиты под крупный бизнес. Малым бизнесам крайне сложно ориентироваться и работать», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сирота.

Ранее директор автономной некоммерческой организации «МосОблПарк» Ксения Васильева сообщала «Радио 1» о том, что в парках Московской области сегодня работают более 60 кафе и ресторанов.

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#бизнес
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#законы
#ресторан
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Собянин рассказал о преимуществе построенных по программе реновации домов
Собянин: дома по программе реновации в Москве потребляют меньше энергии
02 ноября 2024, 18:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

Дома, построенные по программе реновации, потребляют в два раза меньше энергии. На это указал мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Глава города подчеркнул, что замена устаревшего жилого фонда новыми постройками, возведёнными по программе реновации, положительно влияет на экологическую ситуацию в столице. Так, снижение энергопотребления эквивалентно сокращению углеродного следа на 32 миллиона тонн углекислого газа за 30 лет. В новых столичных жилых домах модернизированы инженерные системы и тепловая защита.

Ранее Собянин также отметил, что на отопление новых жилых домов, возведённых по программе реновации, уходит значительно меньше теплоэнергии, что сокращает стоимость жилищно-коммунальных услуг. А в старых домах раньше «наполовину отапливали улицу», подчеркнул мэр города.

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#мэр
#коммунальные платежи
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Россиянам раскрыли, как самостоятельно проверить состояние подержанного авто
Специалист по закупкам Головань рекомендовал оценить авто на дороге
02 ноября 2024, 18:30

Фото: iStock/Alones Creative

Директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом группы компаний «Рольф» Игорь Головань заявил, что оценить состояние подержанного автомобиля можно на дороге.
«Необходимо убедиться, что подвеска находится в хорошем состоянии. Мы рекомендуем найти искусственную неровность на дороге и проехать по ней. Нужно послушать, присутствует ли посторонний стук при преодолении препятствия», — отметил в беседе с Газета.ру Головань.

Он добавил, что оценить машину можно, подняв её на подъёмнике.

А в Кузбассе в предстоящие выходные пройдут масштабные мероприятия на дорогах региона по выявлению нетрезвых водителей.

«Госавтоинспекция усиливает контроль за безопасностью на дорогах, выставив дополнительные экипажи для пресечения нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения», — приводит «Сiбдепо» сообщение УГИБДД по региону.
Ранее сообщалось, что в России за год вырос спрос на новый китайский коммерческий транспорт.

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#автомобили
#покупки
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Он вандальных рисунков с начала года очистили 2,1 тыс. фасадов домов Подмосковья
02 ноября 2024, 18:21

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье с начала года от вандальных надписей очистили более 2,1 тыс. фасадов многоквартирных домов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управляющие организации Подмосковья с начала года по заявкам жителей под контролем инспекторов министерства ликвидировали несанкционированные надписи, рисунки и рекламу на фасадах более 2,1 тыс. МКД. Законодательство квалифицирует нанесение граффити, рисунков и нелегальных информационных материалов на стены зданий как хулиганство и вандализм. Уличных «художников» привлекают к административной ответственности», – отметили в пресс-службе.
Убирать надписи на фасадах должны коммунальные службы. Заметив следы вандализма на фасаде дома, следует информировать об этом управляющую компанию.

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#минчистоты
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В России вырос спрос на китайские коммерческие авто
02 ноября 2024, 18:00

Фото: iStock/5m3photos

В России за год вырос спрос на новый китайский коммерческий транспорт.
Отмечается, что это показатель увеличился на 142%. Также за этот период времени китайские бренды прибавили на рынке 4%. Как передают «Известия» со ссылкой на «Авто.ру», число предложений выросло на 106% по сравнению с осенью прошлого года.

А в Кемерове сотрудники полиции провели беседы с водителями общественного транспорта о том, как избежать ДТП осенью и зимой.

«Инспекторы рекомендовали водителям максимально снижать скорость вблизи пешеходных переходов, увеличивать боковой интервал и дистанцию по отношению к другим транспортным средствам, а также воздерживаться от резких перестроений и маневров», — приводит «Сiбдепо» сообщение отделения пропаганды БДД кемеровской ГАИ.

Ранее стало известно о том, что в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168,5 тысяч машин.

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