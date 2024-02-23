Минздрав Украины раскрыл данные о падении рождаемости

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Министерство здравоохранения Украины подтвердило, что показатели рождаемости в стране ежегодно сокращаются примерно на 7% с 2013 года, передает агентство «Укринформ» со ссылкой на данные ведомства.
В 2023 году каждый месяц в среднем появлялось около 16,1 тысячи новорожденных, что существенно меньше, чем в предыдущие годы, когда количество младенцев составляло от 21 до 23 тысяч в месяц.
В Нацслужбе здоровья страны также уточнили, что в электронной системе здравоохранения за 2023 год было зарегистрировано 176 981 родов и внесены данные о 178 128 детях. Эти цифры оказались ниже, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 190 393 родов и данные о 192 691 новорожденном.
В январе газета Times, ссылаясь на экспертов, информировала о том, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.
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В Нацслужбе здоровья страны также уточнили, что в электронной системе здравоохранения за 2023 год было зарегистрировано 176 981 родов и внесены данные о 178 128 детях. Эти цифры оказались ниже, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 190 393 родов и данные о 192 691 новорожденном.
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Артем Кузьмин