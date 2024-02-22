Рогов: Украина бросает всё новые силы под Работино, пытаясь удержать село

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Киевские власти бросают под Работино всё новые подразделения, пытаясь всеми силами удержать село, об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
По словам эксперта, наиболее ожесточённые бои ведутся на ореховском направлении в Запорожской области. Инициатива остаётся на стороне российской армии, однако, ВСУ до последнего стараются сохранить свои позиции.
Не так давно Рогов сообщал, что самые тяжёлые бои проходят в районах Работино и Вербового.
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«Режим Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области», — рассказал агентству Рогов.
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Евгения Парфентьева