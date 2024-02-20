Вслед за Авдеевкой Украина может потерять и другие территории

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Украина вслед за Авдеевкой может потерять и другие территории, если проблема с нехваткой боеприпасов не будет решена в ближайшее время. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на одного командиров ВСУ.
«В настоящее время дефицит боеприпасов достаточно серьезный. Нам постоянно обещают, что их будет больше, но мы этого не видим», — говорится в статье.
Командир ВСУ рассказал, что у их батареи в распоряжении есть только около 10% от необходимого количества боеприпасов. Таким образом, в украинской армии растет опасение, что без помощи союзных государств ситуация, которая произошла в Авдеевке, может повториться и на других участках линии боевого соприкосновения. По его словам, украинским военным нечем воевать.
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Элина Позднякова