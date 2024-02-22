Украина получила десятки БТР M113 и ждет получения еще нескольких сотен

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Украина получила несколько десятков бронетранспортеров М113, они уже направлены на позиции в ВСУ. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров.
14 февраля в Испании заявили, что на Украину будут переданы бронетранспортеры М113 и новая партии боеприпасов.
Однако он не уточнил, какая именно страна передала Украине данную технику, но уточнил, что она уже направлена на позиции ВСУ.
Ранее глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом текущего года передаст Украине первую партию истребителей F-16. Он также отметил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники, а также 15 тысяч артиллерийских снарядов.
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«Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время», — написал Умеров в своей социальной сети.
Ранее глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом текущего года передаст Украине первую партию истребителей F-16. Он также отметил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники, а также 15 тысяч артиллерийских снарядов.
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Элина Позднякова