«Размножение бактерий»: Эксперт рассказал, чем опасна вода из кулеров

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Эксперт Антон Погорелый заявил, что вода, стоящая в кулерах долгое время, способствует росту бактерий, что может привести к легионеллезу — серьезное бактериальное заболевание легких. Об этом он сообщил в беседе с «Лента.ру».
Генеральный директор «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юрий Гончар в беседе с «Радио 1» сообщил, что не вода представляет опасность, а тара и сами кулеры, которые не обслуживаются должным образом.
Он добавил, что бактерия «легионелла», способная вызвать заболевание легких, в кулерах не содержится.
По его словам, опасность есть и в бутилированной воде, если пластмассовую бутылку использовать несколько раз, потому что там происходит увеличение концентрации общего органического углерода, которых характеризует наличие органических соединений.
Он подчеркнул, что насколько болезнетворно могут повлиять органические соединения на конкретного человека, никто не знает, и здесь лично дело каждого, рисковать или же нет.
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«В стране нет единого документа, который нормирует правила использования кулеров и оборотных тар, которые используются для заполнения кулеров. Производитель может отчищать бутыль какими-то химическими средствами, а может просто заливать в эту бутылку новую порцию воды и поставлять потребителю. Естественно, вот это представляет опасность. Точно так же никак не обслуживается внутренняя полость кулеров, вода там находится в условиях для размножения разных микроорганизмов», — сказал эксперт.
Он добавил, что бактерия «легионелла», способная вызвать заболевание легких, в кулерах не содержится.
«Она может содержаться в тёплых условиях при повышенных температурах. Например, для охлаждения пара воды на больших предприятиях используются трубы, оттуда она может разлетаться на большие расстояния и заражать водоемы, попадать в другие источники водоснабжения. Или в горячем водоснабжении при застое воды возможны эти микроорганизмы. Во всех других случаях она не может возникать и угрожать человеку», — объяснил специалист.
По его словам, опасность есть и в бутилированной воде, если пластмассовую бутылку использовать несколько раз, потому что там происходит увеличение концентрации общего органического углерода, которых характеризует наличие органических соединений.
«В настоящее время синтезируется более 11 миллионов органических соединений, поэтому сказать, что конкретно может выделяться, очень сложно. Но чем больше органики, тем больше всей заразы попадает. Это загрязняет воду. Если написано, что одноразовая бутылка, значит, выпили и убрали. Мамы часто детям наливают в одну и ту же пластиковую спортивную бутылку с носиком детям компоты, напитки, а это неприемлемо», — предупредил Юрий Гончар.
Он подчеркнул, что насколько болезнетворно могут повлиять органические соединения на конкретного человека, никто не знает, и здесь лично дело каждого, рисковать или же нет.
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Анастасия Бондарева