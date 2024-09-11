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«Размножение бактерий»: Эксперт рассказал, чем опасна вода из кулеров

Гендиректор ООО «ГИЦ ПВ» Гончар: в кулерах содержатся опасные органические соединения
11 сентября 2024, 19:03
Фото: iStock/AnnaStills

Фото: iStock/AnnaStills

Эксперт Антон Погорелый заявил, что вода, стоящая в кулерах долгое время, способствует росту бактерий, что может привести к легионеллезу — серьезное бактериальное заболевание легких. Об этом он сообщил в беседе с «Лента.ру».
Генеральный директор «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юрий Гончар в беседе с «Радио 1» сообщил, что не вода представляет опасность, а тара и сами кулеры, которые не обслуживаются должным образом.

«В стране нет единого документа, который нормирует правила использования кулеров и оборотных тар, которые используются для заполнения кулеров. Производитель может отчищать бутыль какими-то химическими средствами, а может просто заливать в эту бутылку новую порцию воды и поставлять потребителю. Естественно, вот это представляет опасность. Точно так же никак не обслуживается внутренняя полость кулеров, вода там находится в условиях для размножения разных микроорганизмов», — сказал эксперт.



Он добавил, что бактерия «легионелла», способная вызвать заболевание легких, в кулерах не содержится.

«Она может содержаться в тёплых условиях при повышенных температурах. Например, для охлаждения пара воды на больших предприятиях используются трубы, оттуда она может разлетаться на большие расстояния и заражать водоемы, попадать в другие источники водоснабжения. Или в горячем водоснабжении при застое воды возможны эти микроорганизмы. Во всех других случаях она не может возникать и угрожать человеку», — объяснил специалист.

По его словам, опасность есть и в бутилированной воде, если пластмассовую бутылку использовать несколько раз, потому что там происходит увеличение концентрации общего органического углерода, которых характеризует наличие органических соединений.

«В настоящее время синтезируется более 11 миллионов органических соединений, поэтому сказать, что конкретно может выделяться, очень сложно. Но чем больше органики, тем больше всей заразы попадает. Это загрязняет воду. Если написано, что одноразовая бутылка, значит, выпили и убрали. Мамы часто детям наливают в одну и ту же пластиковую спортивную бутылку с носиком детям компоты, напитки, а это неприемлемо», — предупредил Юрий Гончар.

Он подчеркнул, что насколько болезнетворно могут повлиять органические соединения на конкретного человека, никто не знает, и здесь лично дело каждого, рисковать или же нет.

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Россиянам раскрыли, какие культуры идеально сажать в сентябре на даче
Депутат Чаплин рекомендовал сажать редис и морковь на даче в сентябре
11 сентября 2024, 19:43

Фото: iStock/lvenks

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что сентябрь идеально подходит для того, чтобы сажать на дачном участке редис и морковь, а также чеснок с петрушкой.
«Сентябрь — идеальное время для высадки моркови. Она зимует в земле и даёт на следующий год ранний урожай. Сажать лучше в хорошо обработанную и удобренную почву. Чеснок прекрасно чувствует себя при осенней посадке. Его высаживают в конце сентября или начале октября. Чеснок, посаженный под зиму, обычно дает богатый урожай. Петрушку можно сажать в сентябре для получения зелени на следующий год. Редис очень быстро созревает», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Ранее сообщалось, что жительница Волоколамского округа Московской области Елена Шурахова вырастила на своём огороде рядом с подмосковной деревней Литвиново огромную тыкву весом 400 килограммов.

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Минюст просить лишить статуса крымских нотариусов с паспортами Украины
Минюст РФ просит лишить статуса 22 крымских нотариуса с гражданством Украины
11 сентября 2024, 19:41

Фото: istockphoto/ VvoeVale

Минюст России просит лишить статуса 22 нотариуса в Крыму из-за наличия второго гражданства Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства 11 сентября.
Минюст ссылается на закон о нотариате, по которому подданные и граждане других государств не могут быть нотариусами в России.
«Указанное ограничение направлено на обеспечение независимости, объективности и беспристрастности нотариуса при реализации им установленных законом полномочий», – сообщает Минюст.

Второе гражданство нашли у 23 нотариусов Республики Крым, 22 из них остаются действующими. С 2014 по 2020 год эти нотариусы пересекли границу России по украинским паспортам – что подтверждает наличие второго гражданства.

Минюст просит Федеральную нотариальную палату проконтролировать, когда крымская палата обратиться в суд.

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Автоэксперт Моржаретто предрёк автопрому ЕС участь Детройта
11 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/Fahroni

Автоэксперт Игорь Моржаретто высказал мнение о том, что политика стран Евросоюза, в том числе и в отношении России, привела автопромышленность региона в упадок.
По словам специалиста, автопром Европы рискует повторить судьбу промышленных центров США Детройта, которые фактически пришли в упадок и стали «призраками».

«Ситуация на европейском рынке вызвана рядом проблем. Отказ от российской энергетики — одна из них. Европейский автопром опередили китайцы. Сегодня КНР предлагает интересные продукты по низким ценам. А «зелёная» экономика оказалась неэффективной. Европейские производители вынуждены работать по неэффективной модели и с подорожавшими энергоносителями», — добавил в беседе с Газета.ру Моржаретто.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что автокредит может принести много серьёзных проблем.

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В России появилось первое учебное пособие для изучения в школе БПЛА
11 сентября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/SeventyFour

К началу нового учебного года в России было представлено новое учебное пособие по беспилотным авиационным системам (БАС). Учебник совместно выпустили компания «Геоскан» и издательство «Просвещение».
Учебное пособие «Беспилотные летательные аппараты» предназначено для углублённого изучения данной темы в инвариантном модуле «Робототехника» предмета «Труд (технология)» в восьмом и девятом классах, сообщает пресс-служба издательства.

Пособие состоит из шести глав: общее введение в беспилотную авиацию, классификация и устройство БПЛА, электронные компоненты беспилотных воздушных судов, основы ручного пилотирования, программирование автономных полетов, тренды и профессии в мире беспилотников. Материал курса рассчитан на 34 учебных часа.

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#служба
#беспилотник
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Подмосковным льготникам выплатили 14 млрд рублей на компенсацию коммуналки
11 сентября 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Федеральные и региональные льготники Московской области с начала года получили уже более 14 млрд рублей компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«В нашем регионе свыше 2 млн льготников ежемесячно получают компенсацию за коммунальные услуги. Для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов мы назначаем её автоматически. И с начала года из областного бюджета на это было выплачено порядка 14 млрд рублей», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, назначение выплаты упрощено для многодетных семей, инвалидов, ветеранов труда и боевых действий. Им нужно только ознакомиться с заявлением в личном кабинете на региональном портале госуслуг и подтвердить свои данные.

В ведомстве также обратили внимание на то, что компенсация предоставляется жителям Подмосковья за оплаченные услуги - жилое помещение, вывоз мусора и коммунальные услуги. Размер выплаты зависит от льготной категории и составляет от 30 до 100%.

Оформить компенсацию можно на портале.

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#коммунальные платежи
#подмосковье
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#льготники
#льготы
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В Лосино-Петровском завершают благоустройство «Родника памяти»
11 сентября 2024, 18:21

Фото: Валерия Тингаева

Благоустройство «Родника памяти» проводят в посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа, в настоящее время работы уже завершаются, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Родник пользуется большой популярностью не только у местных жителей: за водой сюда приезжают со всего округа. При этом комфортного спуска к роднику не было: в дождливую погоду землю размывало, а зимой было опасно спускаться из-за гололедицы. Теперь здесь установили лестницу для комфортного спуска к роднику», — говорится в сообщении.
Местные жители с благодарностью отнеслись к переменам.

«Спасибо, что сделали. Потому что нам, особенно пожилым, очень было тяжело ходить, а сейчас легче, так что спасибо большое», — сказала местная жительница Марина Гимьян.
В ближайшее время здесь благоустроят территорию вокруг спуска к роднику, а также перенесут пешеходный переход, чтобы проход к роднику стал безопаснее.

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#лосино-петровский
#родник
#благоустройство
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Автоэксперт Сажин предупредил об опасности автокредитов
11 сентября 2024, 18:03

Фото: iStock/Jinda Noipho

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что автокредит может принести много серьёзных проблем.
«Берёшь машину в кредит за проценты, а потом жизнь даёт трещину и отдавать будет нечем. Нужно понимать, что всегда наши желания должны совпадать с нашими возможностями. Потому что в противном случае можно и сесть, и последний суп без соли доесть», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

А управляющий ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка Анжелика Рогожкина заявила, что в регионе ожидается охлаждение рынка кредитования и рост объёма сбережений среди розничных клиентов.

«Депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом, так как на рынке время вкладчика – ставки по сберегательным продуктам достигают рекордных 20% годовых. Сегодня почти у каждого третьего нашего клиента открыт вклад или накопительный счёт. Сберегатели проявляют интерес к «коротким» и среднесрочным продуктам», – приводит «Сiбдепо» комментарий специалиста.

Ранее эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко прогнозировал рост цен на кредиты в России вырастут до 25-30%, а по ипотеке — до 12-14%.

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#банк
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За летний период в поездах ЦППК было обнаружено 285 разнообразных забытых вещей
11 сентября 2024, 17:43

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Пассажиры Центральной ППК забывали разнообразные вещи в поездах в течение минувшего лета, включая блендер в июне, набор елочных игрушек в июле и готовый обед в августе. Всего за три месяца работники компании обнаружили 286 различных предметов, часть из которых была возвращена владельцам, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Август стал месяцем с наибольшим количеством забытых вещей — 112 случаев.

В июне и июле было оставлено 98 и 76 предметов соответственно, включая пакеты, сумки и бытовую и компьютерную технику.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ЦППК некоторые вещи удалось вернуть. Например, в августе пассажиру удалось вернуть телефон, забытый в поезде. Технолог Наталья Попова позвонила на забытый номер, и один из пассажиров передал устройство сотрудникам транспортной безопасности.

В июне другой пассажир забыл электронный гаджет в вагоне фирменного экспресса до Голутвина. Билетный кассир Елена Дианова связалась с владельцем через номер на визитной карточке, оставленной в чехле устройства.

Если потеря была обнаружена не сразу, рекомендуется обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечных станциях. Также можно сообщить о потере через контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 или оформить обращение в приложении «Метро Москвы».

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#транспорт
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#цппк
#поезд
#железная дорога
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С начала года на переездах в Московской области было зарегистрировано 5 ДТП
11 сентября 2024, 17:17

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Несоблюдение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов в Московской области стало причиной пяти дорожно-транспортных происшествий. Все пострадавшие были водителями и пассажирами автомобилей, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Согласно данным статистики, свыше 90% аварий на железнодорожных переездах в зоне МЖД происходит на участках с низкой интенсивностью движения. В таких ситуациях водители часто теряют внимание и пересекают пути, игнорируя запрещающие сигналы.

На протяжении года сотрудники железной дороги совместно с представителями ГИБДД регулярно проводят рейды в транспортных компаниях, где напоминают водителям о необходимости следовать правилам пересечения железнодорожных путей, а также предупреждают о последствиях нарушения правил дорожного движения на переездах.

Московская железная дорога призывает автомобилистов строго соблюдать дорожные правила при пересечении железнодорожных переездов. Важно понимать, что мгновенная остановка поезда невозможна, и нарушение поставит под угрозу не только жизни водителей, но и пассажиров поездов, а также работников локомотивных бригад.

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#подмосковье
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#железная дорога
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