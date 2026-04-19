Минздрав утвердил список заболеваний, с которыми не возьмут в охранники
Минздрав России утвердил перечень заболеваний, с которыми гражданам будут отказывать в трудоустройстве в службу охраны. Об этом информирует «Парламентская газета» со ссылкой на приказ ведомства.
Перечень включает 65 заболеваний. Из них 62 патологии связаны с психическими расстройствами. Согласно приказу Минздрава РФ, к выполнению обязанностей не будут допускаться люди с хроническими, длительными, тяжелыми, устойчивыми или часто рецидивирующими проявлениями деменции, шизофрении, психоза, расстройствами половой идентичности, умственной отсталостью и другими.
Девять заболеваний из списка относятся к категории расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. В их числе алкоголизм, опиоидная зависимость, употребление марихуаны, снотворных препаратов, кокаина, стимуляторов (например, кофеина), галлюциногенов и летучих растворителей. Еще три позиции в перечне — это заболевания глаз: слепота и нарушения зрения.
