В Госдуме предложили включать допуслуги в платежки по коммуналке
Дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний (УК), в том числе сантехников и электриков, должны быть включены в квитанцию и оплачиваться онлайн со всеми остальными коммунальными платежами. С таким предложением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, передает ТАСС.
Парламентарий отметил, что вопрос обсуждался на встрече с гражданами. Он полагает, что такая мера, с одной стороны, обеспечит качество выполненных работ, а с другой — принесет УК дополнительный доход. Антропенко подчеркнул, что жильцы часто платят электрику напрямую, минуя УК, которая затем несет ответственность за работу.
Депутат добавил, что УК предоставляют услуги по содержанию и ремонту общего имущества бесплатно. Однако работы внутри квартиры, такие как установка проводки, сантехники и электроники, оплачиваются отдельно. Форма оплаты различается в зависимости от компании и не всегда возможна онлайн.
