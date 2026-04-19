Россиянам рассказали о новых проверках налоговой при переводе денег
Возможное введение системы автоматического контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) за счетами россиян может коснуться ряда граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила юрист Гузель Валеева.
В настоящее время разрабатывается инициатива, которая может стать законом и обязать Банк России делиться с Федеральной налоговой службой (ФНС) данными о физических лицах, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, но чьи финансовые операции указывают на признаки предпринимательской деятельности или регулярное получение прибыли от других граждан. Основная цель этого проекта — выявление незадекларированных доходов и незаконной предпринимательской деятельности, а не контроль за обычными бытовыми переводами.
Система будет анализировать не отдельные транзакции, а выявлять закономерности: регулярность платежей, одинаковые суммы, большое количество отправителей. Под потенциальный контроль попадут те, кто занимается предпринимательской деятельностью без оформления статуса ИП или самозанятого, а также те, кто получает платежи на личную банковскую карту. Среди таких лиц могут оказаться кондитеры, репетиторы, парикмахеры, организаторы закупок, водители и арендодатели.
Алгоритм будет настроен на выявление доходов, которые сопоставимы с максимальным годовым лимитом для самозанятых, составляющим 2,4 миллиона рублей, а также с верхней границей основной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13%. Если разница между доходами и установленным лимитом превысит 2,4 миллиона, такие лица, вероятно, будут автоматически получать запросы от ФНС с требованием объяснить аномалии.
Для защиты своих интересов юрист советует официально оформить свою деятельность, зарегистрировавшись как самозанятый или индивидуальный предприниматель. При переводах рекомендуется указывать назначение платежа, например, возврат займа или подарок. Также стоит сохранять подтверждающие документы, такие как квитанции и переписка, которые могут понадобиться в случае запроса от налоговой службы, заключила Валеева.
Читайте также: