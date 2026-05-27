Россияне оценили идеальный отпуск
Больше половины россиян считают, что на идеальный отдых нужно от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir. В опросе участвовали более 3 тысяч человек из разных регионов России.
Чаще всего респонденты называли сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Такой вариант выбрали 30,5% участников. Еще 22% оценили желаемый отпуск в 50–100 тысяч рублей, а 8,5% уверены, что хватит и 50 тысяч рублей. Более высокие траты назвали 20,7% опрошенных. Они считают, что на идеальный отдых нужно от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Около 15% указали сумму от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Еще около 4% считают, что для такого отпуска потребуется больше миллиона рублей.
Аналитики Webbankir связывают разницу в оценках не только с уровнем доходов, но и с разными представлениями об отдыхе. Для 27% идеальный отпуск — это поездка на море. Экскурсионный формат выбрали 13,5%, санаторий или пансионат — 9,5%. Среди более доступных вариантов лидируют активный отдых на природе — 24,3%, поездка на дачу — 13,5% и спокойное время дома — 12,2%. У 28% участников финансовые возможности совпадают с бюджетом отпуска мечты. Еще 19,5% готовы потратить такую сумму только при появлении незапланированного дохода. Остальным, как отмечают авторы исследования, пришлось бы копить на такой отдых как минимум несколько лет.
На ближайший отпуск россияне чаще выбирают недорогие варианты. Дома планируют остаться 23,1% опрошенных, на дачу собираются 20,7%, отдых на природе выбрали 17,1%. Пляжную поездку запланировали 22%, экскурсии — 11%, санаторий — 6,1%. Еще один вывод исследования касается заемных средств. Кредит ради идеального отпуска готовы взять 51% респондентов. Для 5% такой способ оплаты — обычная практика. При этом 44% заявили, что не готовы отдыхать в долг ни при каких условиях.
При этом 52,4% участников не откладывают деньги на отпуск. Каждый пятый начинает копить незадолго до поездки. Еще 12,2% делают это за несколько месяцев, 8,5% — сразу после возвращения из прошлого отпуска, а 7,3% собирают деньги на хороший отдых несколько лет.
Читайте также: