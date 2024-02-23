Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян

Фото: сайт Кремля
Соглашение о коллективной безопасности относительно Армении не было выполнено, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. В связи с этим он заявил о заморозке участия своей страны в этой организации (ОДКБ).
«По нашему мнению, соглашение о коллективной безопасности в отношении Армении не было выполнено, особенно в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным для нас. Мы приостановили наше участие в этом соглашении. Посмотрим, как разовьется ситуация», — сказал Пашинян.Организация (ОДКБ) включает в себя шесть стран: Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул в конце мая значимость участия армянской стороны в совместных оперативных и боевых подготовках в рамках ОДКБ.
Читайте также:
Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе
Пашинян заявил, что Азербайджан отказывается от переговоров о границе между странами
Пашинян оценил возможность визита Путина в Армению
Артем Кузьмин