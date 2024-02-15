Пашинян заявил, что Азербайджан отказывается от переговоров о границе между странами

Фото: kremlin.ru
Азербайджан отказывается от переговоров по границе с Армений, об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян перед началом заседания правительства страны.
По словам премьер-министра Армении, сперва Ереван выдвинул предложении о проведении делимитации границы по всей её протяжённости, однако, в Баку заявили, что готовы пойти лишь на частичные переговоры по границе.
Он также подчеркнул, что Баку продолжает вести политику военного принуждения в отношении Еревана.
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«Азербайджан, похоже, избегает и этого варианта, и наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина, и этой причиной может быть, например, начало военных действий на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации конфликта в полномасштабную войну против Республики Армения», — прокомментировал ситуацию Пашинян.
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Евгения Парфентьева