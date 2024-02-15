Пашинян заявил, что Азербайджан отказывается от переговоров о границе между странами

«Было отвечено, что военная операция продолжается, и начиналась она как операция против Украины с определенными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом. Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за это», - вынужден был объяснять Песков.

По его словам, необходимо брать в расчет полный текст, а не выдергивать некоторые фразы. Он уточнил, что его высказывание, сделанное высказывание 14 февраля на тему длительности СВО было преподнесено некоторыми СМИ как заявление о якобы затягивании сроков СВО.Далее он подчеркнул, что данные слова означали, что спецоперация в любом случае достигнет поставленных целей несмотря на вмешательство западных стран.