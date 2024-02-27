Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что мирная жительница поселка Солидарность в ДНР была ранена в результате обстрела украинскими вооруженными силами.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщило об обстреле украинскими войсками трех снарядов калибром 152 миллиметра по этому району в 15:25.
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