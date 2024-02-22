Два человека пострадали при обстреле белгородского села Глотово

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Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на белгородское село Глотов, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, Вооружённые силы Украины сбросили боеприпасы с дронов, которые попали на два грузовых автомобиля в селе Глотово Грайворонского городского округа.
Он также отметил, что в результате взрывов пострадали оба грузовика. В случае с первым — водитель сумел самостоятельно ликвидировать возгорание автомобиля.
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«В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь», — уточнил Гладков.
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Евгения Парфентьева