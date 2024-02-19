Два человека пострадали при обстреле Брянской области

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Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Брянской области украинской стороной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали два мирных жителя», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Там им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, утром 19 февраля Богомаз сообщал, что в небе над Брянской областью средствами ПВО было сбито четыре украинских беспилотника. Тогда обошлось без жертв и разрушений на земле.
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Элина Позднякова