Бабушка умершей при обстреле Белгорода девочки получила ранения средней тяжести

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В результате атаки ВСУ на стадион в Белгороде годовалая девочка не выжила, а ее бабушка получила ранения средней тяжести. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к семье пострадавшей.
«Девочка гуляла с бабушкой, бабушка с ранениями средней тяжести, она в больнице, но не в реанимации», — рассказал собеседник издания.Похороны малышки состоялись 17 февраля, где присутствовали ее родители, один из которых является студентом медицинского колледжа.
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