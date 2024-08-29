VK создал крупнейшее в России облачное хранилище видеоконтента

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Компания VK объединила видеоконтент платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в едином облачном облачном хранилище. Оно создано на основе one-cloud — крупнейшей библиотеки видеоконтента среди всех российских платформ.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. Объём хранилища превысил 1,5 миллиарда гигабайт, уточнили в компании. Таким образом, оно стало самым крупным среди всех отечественных платформ. Там собран весь контент VK: шоу, видеоклипы, ролики, авторское видео, сериалы, стримы VK Play и эксклюзивный контент VK Originals.
Если выйдет из строя отдельное хранилище, данные, содержащиеся в дата-центрах, будут автоматически восстанавливаться. Также представители компании сообщили, что удалось свести к минимуму дублирование контента. Повторно загружаемые записи хранилище будет автоматически распознавать и удалять.
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Александр Бойцов