В России с 2025 года появится новое средство для контроля мигрантов

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Россия планирует с 2025 года запустить реестр контролируемых лиц, чтобы начать систематически управлять нелегальными мигрантами. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Сейчас в Российской Федерации находится около 630 000 нелегальных мигрантов. Отмечается, что в базу войдут иностранцы у которых истекли или были аннулированы документы, а также совершившие административные правонарушения.
Сообщается, что это поможет улучшить контроль над мигрантами, которые пребывают в России незаконно, и будет стимулировать их покинуть территорию страны.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что простого решения миграционного вопроса в России не существует. Он подчеркнул, что игнорирование этой проблемы может привести к серьёзным последствиям для страны, вплоть до её разрушения.
До этого спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о новых инициативах в области миграционной политики.
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Сообщается, что это поможет улучшить контроль над мигрантами, которые пребывают в России незаконно, и будет стимулировать их покинуть территорию страны.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что простого решения миграционного вопроса в России не существует. Он подчеркнул, что игнорирование этой проблемы может привести к серьёзным последствиям для страны, вплоть до её разрушения.
До этого спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о новых инициативах в области миграционной политики.
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Дарья Осипова