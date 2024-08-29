Финансовая проблема: Флорист рассказала, как сэкономить на букете в День знаний

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С приближением Дня знаний многие начинают задумываться о том, какую композицию выбрать для букета. Букет цветов — это один из самых ярких и символичных способов поздравить преподавателей.
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с «Радио 1» рассказала про самые популярные цветы к празднику.
Она отметила, что цены на цветы сейчас высокие, однако всегда можно найти экономичный вариант по карману.
Валентина Сафронова поделилась «рецептом» двух букетов, которые точно должны понравиться учителям.
По ее словам, самые стойкие букеты — из хризантем и астр, а самые быстро вянущие — из гортензий. Стоит также отметить, что букеты лучше не ставить рядом с фруктами, потому что они выделяют этиловый газ, который губительно действует на цветы.
Флорист подчеркнула, что упаковка сейчас ушла на второй план — можно ограничиться лентой или целлофаном — а все внимание сосредоточить на красивых цветах.
Средний ценник небольшого букета выйдет, по словам Валентины Сафроновой, в 1500 — 2000 рублей.
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«Все традиционно, потому что первое сентября — традиционный праздник. Нужно включить в букет то, что есть сейчас в магазинах или на дачах, на клумбах: астры, гладиолусы, хризантемы. Это самые распространенные цветы. От роз мы тоже никуда не денемся, они есть разные», — сообщила эксперт.
Она отметила, что цены на цветы сейчас высокие, однако всегда можно найти экономичный вариант по карману.
«Для всех букет — это достаточно проблемная финансовая история, поэтому я бы советовала старшим классам принести по одному цветку и собрать один большой букет для учителя – это будет самый экономичный вариант. Что касается первоклашек, то мне бы хотелось, чтобы родители напряглись и сделали именно букеты. Потому что для родителей это событие: первый поход в школу, что-то новое, им нужна дополнительная мотивация. Можно сделать какой-то интересный букет с включением фломастеров, красок, карандашей – какие-то школьные крупные предметы. Также в букет в целях экономии можно вставить ягоды рябины, калины, которые можно найти самим в полях или лесах», — рассказала флорист.
Валентина Сафронова поделилась «рецептом» двух букетов, которые точно должны понравиться учителям.
«Например, берем рябину, цвет диктует уже определенную гамму, то есть это желто-оранжево-красная гамма. У нас могут быть желтые хризантемы, красные розы, листья от кустарников красные, желтая календула. Такая гамма очень яркая, нарядная. Если хочется нежное, то можно взять нежно-розово-бардовую гамму с белыми включениями: кустовая белая хризантема, розовые розы или астры. И даже можно включить туда сиреневую астру», — посоветовала собеседница.
По ее словам, самые стойкие букеты — из хризантем и астр, а самые быстро вянущие — из гортензий. Стоит также отметить, что букеты лучше не ставить рядом с фруктами, потому что они выделяют этиловый газ, который губительно действует на цветы.
Флорист подчеркнула, что упаковка сейчас ушла на второй план — можно ограничиться лентой или целлофаном — а все внимание сосредоточить на красивых цветах.
Средний ценник небольшого букета выйдет, по словам Валентины Сафроновой, в 1500 — 2000 рублей.
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Анастасия Бондарева