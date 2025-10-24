Миронов предложил ликвидировать ФОМС и создать новую систему защиты пациентов

24 октября 2025, 11:42

Фото: iStock/megaflopp

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ликвидировать Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и создать новую систему защиты прав пациентов. Таким образом он прокомментировал законопроект о замене страховых медицинских организаций территориальными фондами ОМС.





В беседе с NEWS.ru Миронов отметил, что финансирование здравоохранения должно осуществляться напрямую из государственного бюджета, без посредников в лице ФОМС. Он подчеркнул, что распределение средств необходимо проводить исходя из научно обоснованных потребностей пациентов и медиков, чтобы гарантировать качество медицинской помощи.



Депутат также предложил создать контрольно-аналитический орган на базе Счетной палаты, который мог бы взять на себя функции страховых компаний. По его словам, эта структура давно доказала способность проводить качественную экспертизу и давать объективную оценку эффективности ведомств.



Миронов добавил, что фракция поддерживает исключение частных страховщиков из системы здравоохранения, однако считает неэффективным вариант, при котором контроль за правами пациентов будет передан территориальным органам ФОМС.





«То есть чиновники будут контролировать сами себя. Результаты будут соответствующие. Поэтому наша фракция при голосовании воздержалась», — подчеркнул он.