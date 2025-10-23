В России появится регистр с информацией о беременных

Достижения.рф

Голикова: регистр с информацией о беременных запустят в России с 1 марта 2026
Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

С 1 марта 2026 года в России начнёт работу единый федеральный регистр по отдельным заболеваниям, в котором будут собираться данные о беременных женщинах, исходах беременности и состоянии здоровья новорождённых.



Об этом на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что Голикова «всю плешь проела» вопросами поддержки семей с детьми и назвал её инициативы верными, подчеркнув, что без таких мер трудно решать демографические задачи.

6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала постоянно анализировать эффективность мер помощи семьям и при необходимости их корректировать; по её мнению, при планировании госбюджета на демографию следует исходить из принципа высокой отдачи.

Перед этим сообщалось, что в Якутии депутаты одобрили законопроект о запрете пропаганды абортов.

Никита Кротов

