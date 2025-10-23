В России появится регистр с информацией о беременных

23 октября 2025, 16:46

Голикова: регистр с информацией о беременных запустят в России с 1 марта 2026

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

С 1 марта 2026 года в России начнёт работу единый федеральный регистр по отдельным заболеваниям, в котором будут собираться данные о беременных женщинах, исходах беременности и состоянии здоровья новорождённых.