В России появится регистр с информацией о беременных
С 1 марта 2026 года в России начнёт работу единый федеральный регистр по отдельным заболеваниям, в котором будут собираться данные о беременных женщинах, исходах беременности и состоянии здоровья новорождённых.
Об этом на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт РИА Новости.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Голикова «всю плешь проела» вопросами поддержки семей с детьми и назвал её инициативы верными, подчеркнув, что без таких мер трудно решать демографические задачи.
6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала постоянно анализировать эффективность мер помощи семьям и при необходимости их корректировать; по её мнению, при планировании госбюджета на демографию следует исходить из принципа высокой отдачи.
Перед этим сообщалось, что в Якутии депутаты одобрили законопроект о запрете пропаганды абортов.
