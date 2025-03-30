Миронов предложил начать проверку качества семян

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости ввести проверки качества семян перед посевным сезоном. Об этом сообщает РИА Новости.
«Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу», — передает слова Миронова агентство.
Как отметил политик, каждый год в России наблюдаются проблемы с качеством семян для огородов и подсобных хозяйств. К тому же РФ до сих пор зависит от иностранной продукции, которая часто не отличается качеством. Общая доля зарубежных семян на рынке сейчас достигает 80%. На фоне этого Миронов предложил ввести проверку посевной продукции.
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