Роскачество: Мошенники стали угрожать россиянам изъятием домашних питомцев

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Телефонные мошенники изобретают всё новые способы обмана и разорения доверчивых либо недостаточно подготовленных россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками жилищной инспекции и угрожают изъять домашних животных в случае превышения какого-то загадочного лимита.
О новой схеме мошенничества рассказали РИА Новости сотрудники АНО «Российская система качества» (Роскачество). Злоумышленники звонят гражданам, представляясь инспекторами из Жилищного комитета, и выясняют количество домашних животных, проживающих в квартире. Если питомцев оказывается больше одного, они тут же начинают вымогать деньги, угрожая изъять домашних любимцев, «превышающих лимит», который якобы установлен несуществующим законом.
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«Если вам позвонили, представились сотрудниками государственной организации и требуют деньги за содержание ваших питомцев, не сомневайтесь — это мошенники», — сказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Он подчеркнул, что никаких «сборов», «компенсаций и платежей за «официальное разрешение» на содержание домашних животных сверх нормы не существует. Равно как и самой нормы, добавил специалист.
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Александр Бойцов