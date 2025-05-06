Миронов предложил нанести на обновленные банкноты изображения Одессы и Киева

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной украсить новые банкноты изображениями городов-героев Великой Отечественной войны, включая Одессу и Киев. Депутат считает, что такие купюры станут уроком истории и укрепят гражданскую идентичность, сообщает РИА Новости.
Миронов убежден, что панорамы знаковых мест, таких как Мамаев курган, Брестская крепость или Невский пятачок, на банкнотах номиналом 10, 50 и 500 рублей наполнят их символикой подвига предков. Он предложил указывать на купюрах надпись «Город-герой Великой Отечественной войны» и добавить защитные элементы, вроде голограмм с Георгиевской лентой или микротекста с фронтовыми письмами, чтобы повысить защиту от подделок.
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«Прошу рассмотреть возможность посвятить их (банкнот) дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны, включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск», — говорится в предложении депутата.Политик отметил, что опыт выпуска памятных монет Центробанком показал высокий общественный интерес к подобным инициативам. Расширение этой практики на массовые банкноты, по мнению Миронова, стало бы важным шагом для популяризации исторического знания, особенно среди молодежи.
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Мария Моисеева