«Стало тесно»: уезжавшая из России в США журналистка объяснила свое возвращение на родину

Мария Шахова (Фото: Телеграм @mashakhova)
Журналистка и ведущая шоу «Мы и они» Мария Шахова, уезжавшая из России в США, назвала причину возвращения на родину. О переезде она рассказала в разговоре с изданием «Страсти».
Со слов журналистки, она переехала в Соединенные Штаты Америки, поскольку ей предложили открыть в Нью-Йорке офис компании, в которой она трудилась в российской столице. Какое-то время Шахова прожила в «Большом Яблоке», а потом переехала во Флориду.
Ранее худрук Большого московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный не поддержал идею о запрете лошадей на улицах Москвы. Артист отметил, что подобные ограничения не решают проблему, а лишь усугубляют положение животных и людей, чья деятельность связана с ними.
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«В какой-то момент на пробежке меня будто перещелкнуло, я спросила себя: «А что дальше?» Мне снова стало тесно, и я поняла, что пора возвращаться в Москву», — объяснила журналистка решение вернуться на родину.
Ранее худрук Большого московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный не поддержал идею о запрете лошадей на улицах Москвы. Артист отметил, что подобные ограничения не решают проблему, а лишь усугубляют положение животных и людей, чья деятельность связана с ними.
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Ольга Енгалычева