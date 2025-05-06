Автора канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова арестовали в Москве

Фото: iStock/undefined undefined
Блогера и автора Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова задержали за неповиновение требованиям сотрудника полиции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Известно, что 4 мая блогер находился в Санкт-Петербурге, где провёл лекцию о критике архитектуры в разные эпохи. На следующий день он вернулся в Москву.
В отношении Гнилорыбова составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 120 часов. Мещанский суд Москвы подтвердил поступление материалов дела.
Ранее сообщалось, что старшего научного сотрудника отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Алексея Паштаева арестовали по делу о гибели женщины от побоев. Паштаев нанес серьезные повреждения знакомой.
Читайте также:
Трамп встретится с балериной Карелиной, осужденной в РФ за госизмену
Актер Михаил Боярский построил дом
Певица Жасмин сделала пикантный комплимент Стасу Михайлову: «Очень сексуальный»
В отношении Гнилорыбова составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 120 часов. Мещанский суд Москвы подтвердил поступление материалов дела.
Ранее сообщалось, что старшего научного сотрудника отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Алексея Паштаева арестовали по делу о гибели женщины от побоев. Паштаев нанес серьезные повреждения знакомой.
Читайте также:
Трамп встретится с балериной Карелиной, осужденной в РФ за госизмену
Актер Михаил Боярский построил дом
Певица Жасмин сделала пикантный комплимент Стасу Михайлову: «Очень сексуальный»
Мария Моисеева