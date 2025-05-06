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Автора канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова арестовали в Москве

Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Блогера и автора Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова задержали за неповиновение требованиям сотрудника полиции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Известно, что 4 мая блогер находился в Санкт-Петербурге, где провёл лекцию о критике архитектуры в разные эпохи. На следующий день он вернулся в Москву.

В отношении Гнилорыбова составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 120 часов. Мещанский суд Москвы подтвердил поступление материалов дела.

Ранее сообщалось, что старшего научного сотрудника отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Алексея Паштаева арестовали по делу о гибели женщины от побоев. Паштаев нанес серьезные повреждения знакомой.

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Сотрудника «Микрохирургии глаза» в Москве арестовали за избиение женщины до смерти
06 мая 2025, 00:04

Фото: iStock/Tunatura

Старшего научного сотрудника отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Алексея Паштаева арестовали по делу о гибели женщины от побоев. Об этом сообщили РИА Новости в Тимирязевском районном суде Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Паштаева под стражу на 1 месяц и 29 суток. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности).

По данным следствия, конфликт между Паштаевым и 40-летней знакомой произошёл в квартире на почве внезапной личной неприязни. Паштаев нанес серьезные повреждения знакомой. После избиения женщина скончалась на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, освобожденной в России месяц назад в рамках обмена заключенными. Карелина была приговорена в 2024 году к 12 годам колонии за перевод не менее $51,8 украинской организации, поддерживающей ВСУ, однако позже балерину помиловали.

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#суд
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В Москве загорелся ресторан «Экспедиция»
05 мая 2025, 22:16

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

В Москве в Таганском районе загорелся ресторан «Экспедиция», сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что с крыши ресторана валил густой черный дым. Возгорание произошло в вентиляционном коробе, а потом пламя перешло на летнюю веранду на втором этаже здания.

Посетителей экстренно эвакуировали, а 30 человек покинули горящее здание самостоятельно. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

На место происшествия оперативно приехала пожарная служба, они локализовали огонь, а затем полностью его ликвидировали.

Ранее сообщалось, что прохожий вытащил мальчика из горящей квартиры в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Как оказалось, очевидец услышал взрыв в момент, когда проходил мимо 12-го подъезда. Из-за хлопка были выбиты окна на девятом этаже. Осколки стекла разбросаны на улице.

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#пожар
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#пожарные
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Полиция арестовала иностранца, который участвовал в обмане жителей Подмосковья
Полиция арестовала иностранца за обман жителей Подмосковья на 1,5 млн рублей
05 мая 2025, 18:09

Фото: iStock / IPGGutenbergUKLtd

Полиция идентифицировала мужчину, который участвовал в обмане трех жителей Подмосковья. Пострадавшие в результате мошенничества потеряли 1,5 млн рублей.
Как сообщает МВД Медиа, злоумышленником оказался 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Молодой человек забирал деньги у обманутых аферистами людей. После он передавал деньги третьим лицам. За это ему оставляли 3 % от общей суммы. На данный момент идет речь об участии иностранца в двух эпизодах противоправной деятельности.

Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали доверчивым гражданам, что их счета используются для финансирования ВСУ. Им предлагали передать свои сбережения для зачисления на так называемый безопасный счет. Роль посыльного исполнял задержанный иностранный гражданин.

Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.

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#деньги
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#сбережения
#мошенники
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Блогер Шабутдинов в суде признал вину по делу о мошенничестве
Блогер Аяз Шабутдинов признал себя виновным по 113 эпизодам мошенничества
05 мая 2025, 17:51

Аяз Шабутдинов (Фото: Telegram/ @AyazShabutdinov)

Блогер Аяз Шабутдинов полностью признал вину по обвинению в мошенничестве.
Молодой мужчина, который позиционировал себя бизнес-тренер, в ходе слушания уголовного дела в Пресненском суде Москвы дал признательный ответ.

Блогеру было предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. По данным следствия, общий ущерб от деятельности Шабутдинова превышает 57 млн рублей. Он продавал курсы, которые якобы способствуют началу успешного бизнеса. В социальных сетях на него подписано 1,9 млн пользователей. Общее количество пострадавших составляет 80 человек. Бизнес-тренер оценивал свои услуги до 1,9 млн рублей.

В середине апреля сторона защиты сообщала, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве.

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#блогер
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Женщина попыталась пронести порох и гильзу в храм Христа Спасителя
SHOT: женщина хотела пронести порох и гильзу в храм Христа Спасителя
05 мая 2025, 17:13

Фото: iStock/camptoloma

В минувшую субботу 56-летняя уборщица по имени Маргарита пришла в храм Христа Спасителя в Москве и при этом вела себя подозрительно. Охрана остановила женщину: оказалось, что с собой у неё было полукилограмма пороха и гильза от патрона.
Как пишет телеграм-канал SHOT, полиция приехала на место и задержала Маргариту.

По её словам, все эти «сокровища» она нашла случайно у себя дома (отец, мол, был охотником) и решила выяснить, насколько эти находки опасные. Почему для этого она пошла в храм — неизвестно.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 8 лет колонии.

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