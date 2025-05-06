«На Мальдивах с детьми и мужем»: Наталья Подольская показала фото в откровенном бикини на семейном отдыхе

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)
Наталья Подольская очаровала поклонников яркими фото с Мальдив, где она в бикини позировала с мужем и сыновьями. Певица поделилась радостью от семейного отдыха, полного морских приключений и солнца.
42-летняя экс-участница «Фабрики звезд» счастлива в браке с Владимиром Пресняковым, вместе они воспитывают сыновей — девятилетнего Артемия и четырехлетнего Ивана. На Мальдивах семья провела несколько дней, наслаждаясь пляжами и природой. Недавно Подольская опубликовала пост, где сообщила, что отдых подходит к концу.
Певица призвала родителей не бояться брать детей в такие поездки, уверяя, что скучать не пришлось никому.
На фото Наталья предстала в разноцветном бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру, дополнив образ легкой накидкой и солнцезащитными очками. Без макияжа, с распущенными рыжими волосами, она излучала естественную красоту. Сыновья повторили за отцом, счастливо улыбаясь в камеру в свободных футболках и шортах, все со стильными кепками.
Кстати, в июне Наталья Подольская и Владимир Пресняков отметят 15-летнюю годовщину со дня бракосочетания. Пара решила в этот день провести свадьбу ещё раз. При этом Подольская отметила, что сейчас все дорого, и призналась, что планирует сэкономить на платье.
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Наталья Подольская (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)
Певица призвала родителей не бояться брать детей в такие поездки, уверяя, что скучать не пришлось никому.
«Хочу сказать всем (родителям), кто боится лететь с детьми, потому что «скучно»… Это было одно из самых ярких наших путешествий. Одни только пляжные крабы чего стоят. Мы видели морских черепах, рифовых акул и скатов каждый день, не вылезали из воды и просто наслаждались каждым моментом», — счастливо поделилась она.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)
На фото Наталья предстала в разноцветном бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру, дополнив образ легкой накидкой и солнцезащитными очками. Без макияжа, с распущенными рыжими волосами, она излучала естественную красоту. Сыновья повторили за отцом, счастливо улыбаясь в камеру в свободных футболках и шортах, все со стильными кепками.
Кстати, в июне Наталья Подольская и Владимир Пресняков отметят 15-летнюю годовщину со дня бракосочетания. Пара решила в этот день провести свадьбу ещё раз. При этом Подольская отметила, что сейчас все дорого, и призналась, что планирует сэкономить на платье.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева