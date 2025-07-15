Миронов предложил обязать операторов связи бесплатно включать фильтрацию звонков
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил законопроект, согласно которому операторы связи будут обязаны бесплатно включать фильтрацию звонков. Об этом депутат рассказал в своем telegram-канале.
Данная инициатива была разработана совместно с первым замруководителем фракции Яной Лантратовой. Миронов пишет, что операторы будут обязаны автоматически активировать функции фильтрации и блокировки звонков от мошенников.
«Фильтрация мошеннических звонков должна стать обязательной бесплатной услугой», — предложил депутат.
Как отметил Миронов, законопроект создан на фоне увеличившихся случаев мошеннических звонков в мессенджерах. В этом году этот показатель вырос в 3,5 раза. В первом квартале мошенники похитили у россиян почти 80 миллиардов рублей. К концу года результат может превысить 330 миллиардов.