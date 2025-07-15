Миронов предложил обязать операторов связи бесплатно включать фильтрацию звонков

15 июля 2025, 02:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил законопроект, согласно которому операторы связи будут обязаны бесплатно включать фильтрацию звонков. Об этом депутат рассказал в своем telegram-канале.





Данная инициатива была разработана совместно с первым замруководителем фракции Яной Лантратовой. Миронов пишет, что операторы будут обязаны автоматически активировать функции фильтрации и блокировки звонков от мошенников.





«Фильтрация мошеннических звонков должна стать обязательной бесплатной услугой», — предложил депутат.