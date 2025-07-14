Тренера «Локомотива» развели на 11 млн рублей
Тренер «Локомотива» Заур Хапов стал жертвой мошенников
Тренера вратарей московского «Локомотива» Заура Хапова развели мошенники, выманив у него 11,7 млн рублей.
Как сообщает Baza, обман произошел 20 июня, когда аферисты звонили и писали, представляясь сотрудниками полиции и федерального казначейства. Они убеждали, что мошенники получат доступ к его счетам, и заставили передать деньги курьерам.
Заур лично встречался с курьерами, один раз — у дома на Щукинской, где передавал им крупные суммы. Обман он заметил лишь позже, когда понял, что деньги больше не увидит.
Читайте также: