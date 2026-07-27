Мурашко обратился ко всем мужчинам в России с одной просьбой
Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию. Его слова приводит РИА Новости.
Глава Минздрава отметил, что это обследование можно пройти в рамках общей диспансеризации. Он добавил, что женщины пока проявляют больше инициативы в этом вопросе, чем мужская часть населения страны.
«Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу», — сказал Мурашко.Репродуктивная диспансеризация проводится для оценки способности будущих родителей к зачатию и рождению детей. Комплекс процедур включает консультацию врача, лабораторные и инструментальные исследования. Осмотр доступен по полису ОМС для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет.