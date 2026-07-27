Мурашко обратился ко всем мужчинам в России с одной просьбой

27 июля 2026, 09:19

Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию. Его слова приводит РИА Новости.





Глава Минздрава отметил, что это обследование можно пройти в рамках общей диспансеризации. Он добавил, что женщины пока проявляют больше инициативы в этом вопросе, чем мужская часть населения страны.

«Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу», — сказал Мурашко.