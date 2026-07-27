Достижения.рф

Мурашко обратился ко всем мужчинам в России с одной просьбой

Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию
Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию. Его слова приводит РИА Новости.



Глава Минздрава отметил, что это обследование можно пройти в рамках общей диспансеризации. Он добавил, что женщины пока проявляют больше инициативы в этом вопросе, чем мужская часть населения страны.

«Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу», — сказал Мурашко.
Репродуктивная диспансеризация проводится для оценки способности будущих родителей к зачатию и рождению детей. Комплекс процедур включает консультацию врача, лабораторные и инструментальные исследования. Осмотр доступен по полису ОМС для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0