«Многолетняя кабала»: Миронов предложил заменить ипотеку стройсберкассами и соцарендой
Миронов: ипотека разоряет людей, обогащая банки
Ипотека в нынешнем виде превращается в кабалу для граждан и источник сверхприбыли для банков, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru.
По его словам, настало время развивать альтернативные механизмы обеспечения жильём.
«Ипотека в нынешнем виде — это в лучшем случае многолетняя кабала, в худшем — полное разорение граждан. В прибыли от неё только банки, которые по сути диктуют и гражданам, и государству свои условия», — подчеркнул политик.Миронов предложил сделать ставку на стройсберкассы и программы социальной аренды. По его словам, ссуды через стройсберкассы обойдутся в 2,5 раза дешевле ипотеки, но банковское лобби мешает внедрению этой модели.