«Многолетняя кабала»: Миронов предложил заменить ипотеку стройсберкассами и соцарендой

07 ноября 2025, 12:00

Миронов: ипотека разоряет людей, обогащая банки

Фото: Istock / artisteer

Ипотека в нынешнем виде превращается в кабалу для граждан и источник сверхприбыли для банков, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru.





По его словам, настало время развивать альтернативные механизмы обеспечения жильём.





«Ипотека в нынешнем виде — это в лучшем случае многолетняя кабала, в худшем — полное разорение граждан. В прибыли от неё только банки, которые по сути диктуют и гражданам, и государству свои условия», — подчеркнул политик.