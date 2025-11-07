Инвесторы усомнились в гибели криптомиллионера Романа Новака

07 ноября 2025, 11:52

Криптосообщество ждёт доказательств смерти Романа Новака

Анна и Роман Новак (Фото: Instagram* @t0r)

Коллеги-инвесторы выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения криптомиллионера Романа Новака. По их мнению, он мог пойти на этот шаг, чтобы скрыться от долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.