Инвесторы усомнились в гибели криптомиллионера Романа Новака
Коллеги-инвесторы выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения криптомиллионера Романа Новака. По их мнению, он мог пойти на этот шаг, чтобы скрыться от долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Официальная версия событий утверждает, что Романа и его жену Анну похитили и убили с целью завладения крупной суммой наличных. Правоохранители задержали подозреваемых, граждан России, которые ждут экстрадиции. Однако многие ставят эту версию под сомнение.
Инвесторы напоминают, что Новак заработал репутацию благодаря сомнительным схемам. Ранее он уже привлекал крупные инвестиции в проекты, а затем исчезал с деньгами. Например, после сбора средств на приложение Fintopio он скрылся в Южной Африке, оставив долги на 500 миллионов долларов.
В связи с этим криптосообщество требует прямых доказательств гибели бизнесмена. Свёкор Новака тоже считает, что пара инсценировала исчезновение.
Читайте также: