В Хабаровске водитель автобуса зажал девушку дверьми и протащил по асфальту
В Хабаровске водитель автобуса протащил девушку по асфальту, зажав её ногу дверьми. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю.
По информации следствия, инцидент произошёл утром 7 ноября на остановке «ДК ТЭЦ». Девушка пыталась зайти в салон автобуса маршрута № 85. Когда она встала на ступеньку, водитель закрыл двери и начал движение. В результате он протащил несколько метров по асфальту потерпевшую, которая осталась зажата в дверях ногой.
Девушка получила травмы. Следственный отдел по Индустриальному району возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Сейчас следователи работают на месте происшествия. Они опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.
