Депутат Госдумы Геннадий Панин проверил ход ремонта стадиона в Павловском Посаде

07 ноября 2025, 11:32

Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде продолжают капитальный ремонт стадиона «Филимоновский». Ход работ проверил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин, рассказали в местной Администрации.





Это уже второй его визит на объект — предыдущая встреча с руководством проекта прошла полтора месяца назад,





«Мы договаривались с руководителем проекта приехать через полтора месяца, чтобы оценить динамику работ. Практика показывает, что многие подрядчики умеют показывать хороший старт и высокую динамику на этапе демонтажа, а дальше могут забуксовать и захлебнуться в объемах», — отметил депутат.

​Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа



«Старт неплохой, сейчас идут в графике. Зимой не планируют останавливать работы. Но сделали ли строители выводы из прошлого опыта, будем оценивать позже», — подчеркнул парламентарий.