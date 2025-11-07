Депутат Госдумы Геннадий Панин проверил ход ремонта стадиона в Павловском Посаде
В Павловском Посаде продолжают капитальный ремонт стадиона «Филимоновский». Ход работ проверил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин, рассказали в местной Администрации.
Это уже второй его визит на объект — предыдущая встреча с руководством проекта прошла полтора месяца назад,
«Мы договаривались с руководителем проекта приехать через полтора месяца, чтобы оценить динамику работ. Практика показывает, что многие подрядчики умеют показывать хороший старт и высокую динамику на этапе демонтажа, а дальше могут забуксовать и захлебнуться в объемах», — отметил депутат.Сейчас строители успевают по срокам. Подрядчик подтвердил, что работы продолжат и зимой, без остановок.
«Старт неплохой, сейчас идут в графике. Зимой не планируют останавливать работы. Но сделали ли строители выводы из прошлого опыта, будем оценивать позже», — подчеркнул парламентарий.Геннадий Панин добавил, что продолжит держать на контроле ход реконструкции спортивного объекта, чтобы ремонт завершили качественно и в срок.